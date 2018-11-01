Футбольная «Академия «Спартак» заразилась гепатитом: помещения опечатаны

В Москве в частном учреждении дополнительного образования «Академия «Спартак» по футболу имени Ф.Ф. Черенкова» в Малом Оленем переулке закрыта из-за вспышки гепатита А. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе расследования выяснилось, что интернат работал нелегально, а в его столовой выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, в конце октября в «Академии «Спартак» был зафиксирован первый случай заболевания гепатитом А среди детей, посещающих это учреждение, после чего было инициировано эпидемиологическое расследование.

В ходе проверки был установлен факт, что «Академия» работала несанкционированно. «Данное учреждение имеет лицензию на дополнительную образовательную деятельность, при этом в Академии осуществлялись также медицинская деятельность, оказывались услуги по присмотру и уходу за детьми с круглосуточным пребыванием и организацией питания в столовой открытой сети ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ», – уточнили в ведомстве.

В адрес «Академии «Спартак» выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, включая введение ограничительных мероприятий на посещение контактными лицами массовых мероприятий на 35 дней, медицинское наблюдение за контактными и проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А по эпидемическим показаниям.

В ходе эпидемиологического расследования в столовой ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ» были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Речь идет о том, что там не соблюдается поточность технологических процессов, первичная обработка (мытье и зачистка) овощей, корнеплодов, фруктов осуществляется в мясном цехе, хранение готовых блюд (компот и бульон) – в заготовочном цехе. При этом в столовой отмечаются перекресты сырья и готовой к употреблению продукции, на овощи и зелень отсутствовали маркировочные ярлыки с тарных мест с информацией об изготовителе, условиях и сроках хранения продукции, а на приготовляемых полуфабрикатах – не указывалось время приготовления. Вместе с тем разделочный инвентарь (ножи) частично не промаркирован, а текущая уборка помещений проводилась несвоевременно.

«В настоящее время помещения столовой и интерната закрыты и опечатаны, материалы на приостановление деятельности столовой и частного учреждения дополнительного образования «Академия «Спартак» направлены в суд. Кроме этого, возбуждены административные дела в отношении юридического и должностных лиц столовой ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ», – уточнила пресс-служба ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.18

Россияне рассказали о своем поведении в соцсетях и связанных с этим опасениях. / Собянин «душит» малый бизнес: предприниматели готовятся к разорению. / В половине регионов России выросла смертность среди граждан трудоспособного возраста. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»