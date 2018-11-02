ЧП в Подмосковье: в садоводческом товариществе обнаружен труп младенца

В подмосковном Волоколамском районе при въезде садоводческое товарищество «Рыбник» обнаружен труп младенца. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

В ведомстве уточнили, что тело новорожденного ребенка мужского пола и без внешних признаков насильственной смерти.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причины смерти ребенка. Принимаются меры к поиску матери мальчика.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.11.18

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