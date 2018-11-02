«Залоговое рейдерство»: банкротства предприятий превратились в криминальный бизнес

Президенту РФ Владимиру Путину поступит аналитическая записка об угрожающем положении дел в сфере кредитных взаимоотношений госбанков и бизнеса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня участники экспертной сессии «Вольного экономического общества» заявили, что в России на банкротстве предприятий уже создан настоящий криминальный бизнес с участием банкиров, арбитражных управляющих и представителей силовых структур.

В частности, как отметил модератор дискуссии – советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев, в настоящее время институт банкротства фактически стал инструментом криминальной экономики. В тесной связке работают топ-менеджеры госбанков, представители правоохранительных органов и арбитражные управляющие. Граждане, работающие в банках, используют свое положение для того, чтобы подвести компанию к банкротству, правоохранители возбуждают уголовные дела на ее руководство, суды отправляют их в СИЗО и признают виновными. Имущество компании при этом дробится и по бросовой цене уходит с молотка аффилированным с банком лицам.

«Это залоговое рейдерство, – пояснил Глазьев. – Госбанки сознательно ухудшают положение заемщика, чтобы передать его активы афиллирован ным компаниям. Собственники, которые оказывают сопротивление, попадают пол уголовное преследование».

Участники дискуссии согласились с ним. Сенатор Сергей Рябухин порекомендовал представить аналитическую записку президенту, разработать поправки в закон о банкротстве и об оценочной деятельности, сообщив, что принял предложение о парламентских слушаниях в Совете Федерации. «Это тема, которая очень серьезно влияет на состояние экономики», – подчеркнул он.

предложить главе Счетной палаты Алексею Кудрину провести проверки действий банков по отношению к предприятиям-должникам.

Участники «Вольного экономического общества» решили предложить главе Счетной палаты Алексею Кудрину провести проверки действий банков по отношению к предприятиям-должникам на фоне значительного роста числа уголовных дел по признакам преднамеренного банкротства – если в 2015 году их было около 900, в 2016-м – уже 1310, в 2017 – 1600.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.11.18

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