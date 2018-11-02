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Пятница, 2 ноября 2018, 16:21 мск

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В Москве педофил напал на девочку прямо на улице

На севере Москвы мужчина надругался над несовершеннолетней девочкой рядом со спортивным комплексом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, нападение было совершено 30 октября на участке рядом со спортивного комплекса на Сельскохозяйственной улице. Мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

В настоящее время личность подозреваемого установлена. Выясняются все обстоятельства преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.11.18

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