Народ не простит пенсионную реформу: власть сделала очередной шаг к разрушению России

Повышение пенсионного возраста в России стало грабительским отъемом достижений социализма, являющееся следствием «Перестройки», заложившей фундамент под окончательное разрушение нашей страны – «Перестройку-2». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили участники митинга в защиту завоеваний Октября-1917, прошедшего сегодня в Москве на Суворовской площади под флагами движения «Суть времени».

Как заявил представитель движения «Суть времени» Алексей Кулаев из Оренбурга, население не смирилось и никогда не простит власти пенсионную реформу. Он подчеркнул, что российские власти не только не знают общества, в котором живут, но и не желают этого знать. Кулаев подчеркнул, что после общения в процессе сбора подписей против пенсионной реформы он может твердо заявить о лживости всех утверждений о том, что «население смирилось» и «проглотило» пенсионную реформу.

«Это ложь! Оно не проглотило, не смирилось и никогда не простит! Ни взрослые, ни молодежь!» – заявил Кулаев и подчеркнул, что власть тащит страну в пропасть.

Как считает лидер «Российского Всероссийского Сопротивления» (РВС) Мария Мамиконян, пенсионная реформа стала шагом для разрушения такого важного социального института как семья на фоне развития ювенальной юстиции. По ее оценке, чиновники предпочитают изымать детей из семьи, а не решать проблемы социального неблагополучия – ювенальные структуры заинтересованы забирать детей из семьи, «дети стали рыночно интересными».

Мамиконян подчеркнула, что обнищание людей и выпадение старшего поклонения из семьи, которые вынуждено будут работать, а не заниматься детьми, приведет к тому, что ювенальные органы будут забирать детей из семей намного активнее.

Участник акции протеста также обращали внимание, что во время сбора подписей против пенсионной реформы «многие молодые люди говорили, что они не доживут до пенсии».

Выступающие также заявили, что о состоянии безысходности той части людей, которая не подписывала обращения против пенсионной реформы, но была против нее. «Они говорили, что за них всё решено, что изменить ничего нельзя и поэтому они не будут подписывать. Мы живем в обществе обреченных людей», – прозвучало с трибуны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.11.18

Путин урезал состав Сибирского федерального округа. / «Хлеб и свободу нашему народу!»: в Москве прошел «Русский марш» (ВИДЕО). / Почти 70% россиян не знают о пытках в ярославской колонии. Каждый третий допустил применение силы к заключенным. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»