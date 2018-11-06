На территории московской больницы обнаружен труп с простреленной грудной клеткой

Московский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело после обнаружения трупа с простреленной грудной клеткой на территории больницы в автомобиле «Хендэ Солярис». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, труп мужчины 1987 года рождения был обнаружен днем 5 ноября в салоне автомобиля «Хендэ Солярис», находящегося на территории больницы на Варшавском шоссе. При осмотре тела погибшего обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельного ранения в области грудной клетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Следователи допрашивают возможных очевидцев произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.18

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