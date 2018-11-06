Госдума подправила Жилищный кодекс. Новшество коснется получателей субсидий

Госдума в третьем чтении приняла изменения в Жилищный кодекс, благодаря которым жильцам для получения субсидии на оплату ЖКХ больше не надо будет просить справки в управляющих компаниях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект был внесен представителями всех фракций Госдумы. Правда, срок его ввода в действие перенесен на два года – из-за неготовности системы ГИС ЖКХ.

Согласно новшеству, жильцам – получателям услуг ЖКХ для того, чтобы получить соответствующую субсидию, больше не надо будет выпрашивать справки об отсутствии долгов в управляющих компаниях. Право на субсидии, как правило, имеют малоимущие и социально незащищенные категории населения, у которых часто не хватает собственных средств для оплаты коммунальных услуг. Если управляющие компании неверно начисляют плату и люди, требуя корректировки, отказываются платить, их долги нарастают как снежный ком, а УК отказываются выдать им нужную справку. Теперь орган исполнительной власти в регионе должен будет сам проверять наличие или отсутствие подтвержденных судом просроченных долгов в банке данных судебных приставов.

«Надо перейти на полную информатизацию в этих услугах. Для получения таких мер должно требоваться только заявление», – предложил в ходе обсуждения законопроекта коммунист Алексей Куринный. «Эсер» Дмитрий Ионин со своей стороны сообщил, что на прошлой неделе во время поездки в регионы избиратели рассказали ему несколько удивительных коммунальных историй.

«У меня было два вопроса по ЖКХ. Один – в Березовском (Свердловская область), где «Энергосбыт» в июне выставил людям по семь тысяч дополнительных платежей, – рассказал он. – В августе пересчитали, стало по три тысячи, но люди не могут понять, откуда взялись эти цифры. Однако многие платят, потому что иначе останутся без мер соцподдержки».

В качестве второго примера Ионин привел историю с жителем Екатеринбурга Матвеем Захаровым, которому УК выставила счет за воду в 5,7 миллиона рублей. «Человек владеет квартирой два года», – подчеркнул депутат.

Его коллега из «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что правительство РФ изначально было настроено к новому закону крайне негативно, потребовалось провести ряд консультаций и переговоров, а окончательное решение в итоге принял лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. Исаев пояснил, что срок введения закона в действие перенесен на два года лишь потому, что государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) будет готова и заработает в полной мере только через два года.

Законопроект был принят депутатами единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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