Миллионер из списка Forbes пожаловался на покушение: обстреляли его автомобиль

Входящий в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes Олег Бурлаков сообщил в полицию о покушении на себя: преступник обстрелял его автомобиль, передает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве. Эту информацию подтвердили источники «Интерфакса».

Сообщается, что в день покушения к Бурлакову, который сидел в автомобиле Cadillac Escalade, подбежал неизвестный и окликнул его. Когда бизнесмен опустил стекло, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону автомашины.

В результате инцидента никто не пострадал, отметил источник. «Все выстрелы пришлись в корпус автомобиля», – добавил он. Проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судя по озвученной в прессе информации, покушение было совершено 3 ноября в районе улицы Лобачевского.

Приведенные источниками личные данные пострадавшего, в том числе дата рождения и место работы, полностью совпадают с данными Олега Бурлакова, который занимает 158-е место в списке «200 богатейших бизнесменов России» по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $650 млн. Основным активом бизнесмена является Стройлесбанк. В марте 2014 года вместе с партнерами он продал «Башнефти» «Бурнефтегаз» за $1 млрд.

По данным Forbes, Бурлаков является владельцем 106-метровой парусной яхты «Черная жемчужина», одной из крупнейших в мире. В октябре 2017 года он утверждал, что на судно, которое по мысли бизнесмена должно передвигаться за счет альтернативной энергии, было потрачено около €250 млн.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.18

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