Замглавы Красногорска попался на взятке почти в 3 млн рублей

В Подмосковье арестован заместитель главы Красногорска, который обвиняется во взяточничестве почти на три млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 30 октября генеральный директор одной из фирм передал заместителю главы администрации г.о. Красногорск через посредника взятку в размере 2 млн 800 рублей за нерасторжение договора аренды земельного участка и изменение вида разрешённого использования этого земельного участка с целью дальнейшего уменьшения арендной платы. После получения денежных средств посредник был задержан.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч.6 ст. 290 УК РФ и ч.4 ст. 291.1 УК РФ).

По ходатайству следствия судом в отношении заместителя главы администрации г.о. Красногорск избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника – в виде домашнего ареста, уточнили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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