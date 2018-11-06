Протест приравняли к мелкому хулиганству: активистке «Другой России», вскрывшей вены, предъявлено новое обвинение

В отношении активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной, вскрывшей вены на полицейской выставке, составили протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба «другороссов».

«Сегодня (6 ноября) около 11 часов утра полицейские пришли к Ольге Шалиной домой, чтобы составить протокол о мелком хулиганстве из-за акции на выставке полицейской и военной техники «Интерполитех», которую она провела 25 октября. Задерживать Шалину сотрудники полиции не стали», – говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября на выставке Шалина забралась на автозак, разбросала листовки с критикой системы ФСИН и вскрыла себе вены. Активистку задержали и доставили в НИИ Склифосовского. Первоначально против нее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе «сотрудники ФСИН» (пункт «б» части 1 статьи 213 УК), но позже стало известно, что прокуратура отменила это решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.18

«Единая Россия» испугалась митингующих детей: новые «гавроши» могут спровоцировать майдан. / Замглавы Красногорска попался на взятке почти в 3 млн рублей. / Миллионер из списка Forbes пожаловался на покушение: обстреляли его автомобиль. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»