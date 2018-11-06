Предательство элиты, экономическая оккупация и замена президента: Запад готов к новой атаке против России

Правительство Дмитрия Медведева пытается обеспечить себе место среди «мировой элиты» за счет распродажи России, чтобы помочь США и ЕС решить свои экономические проблемы. Как сказал в интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, чтобы выиграть еще 5-10 лет безбедного существования, Запад через российских олигархов готов устроить в РФ госпереворот и заменить нынешнего президента Владимира Путина на более сговорчивого Медведева.

Комментируя нарастающий социальный и экономический кризис в России, Неживой выразил уверенность, что события сейчас развиваются так же, как это было перед развалом Советского Союза. «По моему мнению, в 1991 году произошел определенный сговор советской элиты с Западом. В результате была проведена работа по подбору людей типа Чубайса, Гайдара (Егор Гайдар и Анатолий Чубайс – основные идеологи реформ 90-х), из которых создали новую элиту», – сказал он.

Политолог пояснил, что эти люди начали выкачивать ресурсы из России, а за это получили возможность вывозить на Запад семьи, детей и «считать, что они – часть мировой элиты».

По оценке Неживого, в результате всех этих процессов во главе России оказались люди, которых можно назвать предателями. «Эта элита… как армия Власова (Андрей Власов – советский военачальник во время Великой Отечественной войны перешел на сторону фашистской Германии и после был казнен как предатель родины), которая дорвалась до Москвы – если представить, что Гитлер победил и раздал тем, кто был с Власовым, управление государством», – считает эксперт.

Неживой обратил внимание, что результатом той «сделки» стали десятилетия экономической «оккупации» России со стороны Запада. «Когда СССР развалился, это позволило Западу 20 лет жить припеваючи за наш счет. Они забрали рынки, жизненное пространство, все вывозилось. Но сейчас Запад это все прожрал, и, если Россия рухнет, это даст им возможность протянуть еще несколько лет», – отметил политолог.

Как полагает эксперт, кабинет министров Медведева – «это правительство внешнего управления» над Россией. «Оно отвечало за то, чтобы у нас отобрали медицину, образование. Правительство, которое отрабатывало единственный функционал – превратить Россию в сырьевой придаток. Ради этого Кудрин (Алексей Кудрин – экс-министр финансов РФ, ныне глава Счетной палаты) в свое время предложил инвестировать все деньги в Америку в ценные бумаги», – уточнил эксперт.

При этом, как отметил Неживой, поскольку идеология неолиберализма западного мира основывается том, что нынешнее поколение живет за счет будущих поколений, в этой ситуации Западу катастрофически не хватает ресурсов и он все больше давит на российскую элиту. «Они должны огромные деньги, это надо – как-то списать. Раньше это списывалось во время мировых войн. Сейчас война чревата, у них вариант такой – сожрать Россию и на это пожить», – считает политолог.

«Запад начал их (российскую элиту) давить потихонечку, забирать деньги, это вызывает у них панику. Им здесь больше не с кого брать – не с себя же любимых, поэтому они кинулись брать у населения. А то, что это может кончиться тем, что люди «возьмут топоры и косы» – это не рассматривается. Это другой психотип, население для них – навоз», – подчеркнул Неживой.

С его точки зрения, в результате проблем, которые влечет за собой «экономика финансовых пузырей», Запад может быть заинтересован в смене президента России. Он пояснил, что сейчас роль главы российского государства неоднозначна, но, судя по всему, она заключается в том, чтобы хоть как-то держать страну на плаву.

«О президенте очень много конспирологии. Например, когда пришел Ельцин, у нас многое было сдано, но он не сдал ядерное оружие. То есть президент – это та часть нашей элиты, который при всем том, что происходит – конечно, он в курсе всего – отвечает за то, чтобы государство было целостно, и что-то из себя представляло», – считает эксперт.

По его мнению, Путин сейчас «не демонстрирует воли к изменениям наверху», но пытается реализовать часть проектов, которые теоретически могут улучшить ситуацию. «Тот же Бортников (Александр Бортников – глава ФСБ) постоянно пишет различные доклады, которые сигнализируют об опасности, но каких-то выхлопов мы не видим. Мы видим, что президент пытается там протолкнуть проекты «Сфера» и «Эфир» (по созданию глобальной системы спутникового Интернета), но опять же здесь возникают трудности, потому что, чтобы реализовать такой проект, нужно вокруг себя иметь людей, которые не тырят деньги, а реально что-то делают. Как показывает практика, все, кто вокруг него (Путина), весь экономический блок, способен только к одному – к распилу», – сказал Неживой.

По мнению эксперта, сейчас есть все основания полагать, что в России действительно может произойти новый госпереворот, результате которого во главе страны окажется более либеральный и сговорчивый Медведев.

«В 2012 году уже были основания предполагать, что это возможно. Все эти «болотные площади» – очень много людей финансировали эти протесты, и Медведев был человеком, который, по их мнению, должен был быть президентом, а не Путин», – сказал он.

«Если мы возьмем олигархическую структуру, она опосредована. Это пирамида по расхищению средств, там много людей, которых мы не видим. Медведев может быть слабым политиком, но он лицо целой корпорации», – отметил эксперт.

При этом Неживой выразил уверенность, что российской элите госпереворот не поможет, потому что к ней уже сформировалось отношение как к «маргинальным элементам». «Самое главное, что, если они прогнутся (перед Западом), их все равно не пожалеют. И проблем западного общества это не решит, и в итоге оно все равно лопнет – оно уже сгнило», – считает он.

В этой связи эксперт напомнил, что «распродажа» собственной экономики уже имела место в 20 веке и ни к чему хорошему не привела. «Есть такие понятия, как рейганомика и тэтчеризм. И Рейган (Рональд Рейган – президент США в 1981-1989 гг.) и Тэтчер (Маргарет Тэтчер – премьер-министра Великобритании в 1979-1990 гг.) во время «холодной» войны с СССР распродали полностью всю экономику США и Англии. Британцы не любят Тэтчер. Почему? Потому что при ней Англия перестала принадлежать англичанам, она ее распродала. Результат мы сейчас видим: в Америке огромные экономические трудности, а Англии вообще нет, там осадок идет. Эта же модель началась у нас при Ельцине», – заключил Неживой.

Москва, Мария Вяткина

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