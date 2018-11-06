В Подмосковье ищут виновных в ЧП на детской площадке, где 9-летняя девочка получила серьезную травму

В Подмосковье 9-летняя девочка получила рваную рану живота, играя на детской площадке. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло 9 августа на детской площадке в Ступинском районе. Девочка получила рваную рану брюшной полости из-за того, что «неустановленные должностные лица администрации района» вовремя не демонтировали расположенную рядом металлическую конструкцию.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в Росреестр направлен запрос с целью установления границ земельного участка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.18

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