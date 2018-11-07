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Среда, 7 ноября 2018, 11:00 мск

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ЧП в Москве: в лифте жилого дома обнаружен труп женщины с десятью ножевыми ранениями

В лифте жилого дома на улице Знаменские садки обнаружен труп женщины, при осмотре которого на теле обнаружены более десяти ножевых ранений. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне. Погибшей оказалась женщина 1966 года рождения.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося и лица, причастного к совершению преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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