ЧП в Москве: в лифте жилого дома обнаружен труп женщины с десятью ножевыми ранениями

В лифте жилого дома на улице Знаменские садки обнаружен труп женщины, при осмотре которого на теле обнаружены более десяти ножевых ранений. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, ЧП произошло накануне. Погибшей оказалась женщина 1966 года рождения.
В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося и лица, причастного к совершению преступления.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 07.11.18
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