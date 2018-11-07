Это «тихие дети»: глава Минпросвещения РФ о подростках, устроивших бойню в Керчи, Перми и Архангельске

Подростки, устроившие трагедии в Керчи и Архангельске, не состояли на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и относились к категории тихих учеников. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава Министерства просвещения РФ Ольга Васильева во время «правительственного часа» в Госдуме.

«Те трагедии, которые были у нас были, начиная с Перми, Улан-Удэ, Ивантеевка, Керчь, – ребята, которые это совершили, относились к группе, которая называется тихие дети. Это дети, которые ничем с точки зрения девиантного поведения не отличались», – сообщила Васильева, отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Елены Строковой о работе психологов в школе с трудными подростками.

Министр подчеркнула, что вопрос о ставке психолога в школе решает отдельно каждый глава учебного заведения – он может решить, что школе достаточно 0,25 ставки психолога, или установить целую ставку. «Я думаю, что сейчас вся ситуация, которая сложилась в стране, будет убеждать каждого директора, как нужно вести себя в отношении психолога», – заявила Васильева.

«Как планируете повысить безопасность в прямом смысле? Когда тревожные кнопки как в банках – замкнутые на МВД, Росгвардию, появятся в каждом учебном заведении? – уточнил депутат Олег Нилов. – Когда в каждом учебном заведении будет полноценный медпункт, и не по усмотрению директора, а по федеральной программе?»

По словам Васильевой, тревожная кнопка уже установлена в 33 558 учебных заведениях, это 82% от общего числа российских школ, а медкабинеты есть в 26 612 школах – это 62,8% от числа общеобразовательных организаций. «Кнопка не просто должна быть, она должна быть еще вчера, – заявила Васильева. – Но большая часть школ, кроме двух школ федерального значения, находится в ведении муниципалитетов либо в региональном ведении. Несмотря на такую систему управления образованием, у нас есть требования, выполнение которых мы проверяем вместе с коллегами из Роспотребнадзора».

Министр отметила, что сейчас все регионы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности школ. «У нас есть механизмы выявления таких групп детей, которые склонны либо к суицидам, либо к девиантному поведению, – сообщила министр, пояснив, что речь идет, в частности, о соцсетях. – У нас нет правовой основы, чтобы это реализовать».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.11.18

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