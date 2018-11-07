В Госдуме отчитали министра просвещения РФ: Васильева оказалась «не готова к уроку»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал министра просвещения РФ Ольгу Васильеву за отсутствие необходимой информации для отчета перед депутатами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные о количестве открытых вакансий в школах председатель нижней палаты парламента назвал «средними по больнице», и попросил чиновницу предоставить более полную информацию, касающуюся учебных заведений в сельской местности и в регионах.

«Можно получить информацию, сколько у нас вакансий сегодня в школе, и какое количество учителей пенсионного возраста работает? И третья цифра – по предметникам: по ряду предметов преподают учителя не по своему профилю. Сколько у нас таких учителей, вынужденных преподавать предмет, но при этом сам этот предмет учивших факультативно», – спросил Васильеву Володин.

«Дадим такую информацию», – заверила глава Минпросвещения РФ, отметив, что вакансий по всей стране чуть меньше 1%. Что касается данных по учителям-предметникам – оказалось, что министр не захватила с собой в Госдуму соответствующую справку, и пообещала дать ее «чуть позже». После этого Васильева напомнила, как после войны один учитель в сельской школе преподавал детям сразу несколько предметов, и заявила, что ничего страшного в этом не видит. «Извините, если я с вами спорю», – сказала она.

«Мы как раз здесь и собрались, чтобы, возможно, поспорить и пообсуждать, – прервал ее Володин. – Мне кажется, основной показатель работы министерства, чтобы преподаватель, которого готовят в вузе, преподавал предмет, который он знает досконально и может знания передать ученикам. Нам бы хотелось эту информацию иметь».

«Второе. Вы говорите, что у нас 1% вакансий в школах. Это не так, – указал Володин министру просвещения. – Это среднее по больнице. Когда мы говорим, что 1% – это в субъектовых центрах, но 27% проживает в сельской местности, там другая ситуация. И третье: преподавание по тем предметам, о которых много говорилось, – у нас какое количество учителей преподает информатику, чтобы гаджет стал не только предметом обсуждения здесь? И вот вы говорите: физик может преподавать математику. А у нас иногда ветеринарный врач преподает иностранные языки, могу вам такие примеры привести. Надо поднимать эти вопросы, от работы министерства просвещения зависит очень многое».

«Если мы не можем сказать, какой у нас дефицит, в каком регионе он больше, сколько совмещенников работает, сколько учителей пенсионного возраста – но если завтра они уйдут, кто их заменит?», – поинтересовался спикер Госдумы у Васильевой.

Володин также отметил, что «самое печальное, что инвестиции, которые идут в систему образования, реализуются на 8%».

Обсуждение ситуации в сфере дошкольного, среднего и профессионального образования в Госдуме развернулось в рамках «правительственного часа».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.11.18

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