«Политика Кремля приближает революцию!» Москва вышла на демонстрацию в честь Октября-1917 (ФОТО)

Сегодня представители лево-патриотических сил провели в Москве шествие в честь 101-й годовщины Октябрьской социалистической революции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники акции во главе с лидерами КПРФ не только вспоминали события 1917 года, но и активно критиковали действующую сейчас в России власть, политика которой, как считают «красные», приближает новую революцию.

В ходе акции, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прозвучали лозунги против ухудшения социального положения трудового народа, против роста цен на услуги ЖКХ, продукты питания и медикаменты. На фоне антисоциальных реформ, в том числе пенсионной, участники шествия предлагали даже устроить для власти новый 1937 год, который известен в истории масштабными репрессиями, и дружно спели «Вихри враждебные веют над нами…».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.18

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