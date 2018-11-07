Клеймо на лоб должникам: Госдума упростила банкам проверку кредитных историй россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, упрощающий банкам проверку кредитных историй россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в процессе обсуждения этого документа депутаты сравнили новшество с клеймом на лбу заемщика и в очередной раз предложили вообще запретить коллекторские агентства.

Представляя в Госдуме законопроект, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что нововведение предполагает присвоение идентификационного номера каждой кредитной истории заемщика, «чтобы он жил с человеком всю жизнь – чтобы банк понимал, сколько у человека долгов». «Эта история будет привязана к человеку независимо от того, сменил он паспорт, фамилию или номер телефона», – заявил он, пояснив, что сейчас россиянин может сменить паспорт и обратиться за новым кредитом, и банк не сможет отыскать его кредитную историю, записанную на прежнее удостоверение личности.

В свою очередь представитель профильного комитета Госдумы Алексей Изотов заявил, что нововведение может привести к существенным доработкам информационных банковских систем, так что депутаты поспешили дать поручение Банку России разобраться с этим вопросом и подготовить соответствующий нормативный акт.

«Это хорошо, что вы не предлагаете ничего на лбу выжигать, это гуманно и приятно, – оценил идею депутат Александр Шерин. – Но почему бы параллельно не внести норму, которая запрещала бы российским банкам в одностороннем порядке изменять процентную ставку и отзывать досрочно договор, требуя досрочного погашения суммы займа. Почему вы идете в сторону только одной категории? Вы все урегулируете по заемщику, чтобы он, не дай бог, не выехал за границу, чтоб у него клеймо стояло на все времена, чтоб знал свое место. А почему вы со стороны банков не требуете никаких обязательств?»

«Я с вами в корне не согласен. Выжигать на лбу – это может быть предложение вашей фракции ко второму чтению, мы такое, естественно, предлагать не будем, – язвительно поспешил отметить замминистра финансов. – Я не согласен, что это в пользу банков. Потому что банки такие кредиты выдают, потом продают их коллекторским агентствам, и им уже неинтересно, заплатит [заемщик] или не заплатит».

Чиновник правительства также заявил, что идея нового закона вызвана исключительно заботой о самих заемщиках – чтобы не набирали кредитов больше, чем способны обслужить. Его поддержал «единоросс» Евгений Шулепов – депутат заявил, что по данным ЦБ, кредитами пользуется около 40 млн россиян, и только 8 млн могут по ним платить. «Это повышает безопасность как кредитора, так и в целом банковской системы. «Единая Россия» будет голосовать за», – заверил он.

После этого слово вновь взял Александр Шерин, который предложил запретить коллекторов и микрофинансовые организации с грабительскими процентами. «СМИ сообщили, что коллекторам какие-то умники хотят наших бабушек передать, у которых будет задолженность по ЖКХ 500 рублей, – напомнил депутат. – К ним будут коллекторов присылать. И предлагаем запретить микрофинансовые организации, которые выдают кредиты под 360% годовых. Старушки действительно плохо договоры читают. Но они верят государству, которое их защитит. А почему они идут кредиты брать? Наверное, потому, что в больницах и аптеках нет бесплатных медикаментов, которые им срочно необходимы. Люди вынуждены в такой ситуации идти в эти организации и брать кредиты».

Шерин подчеркнул, что точно так же попадает в кабалу и мелкий бизнес, который не может взять кредит в крупном банке и вынужден соглашаться на невероятно высокие проценты. «Давайте мы как-то будем идти навстречу, чтобы государство обе стороны заставляло придерживаться норм права, этики и морали, – предложил он. – Ни один вопрос, который бы упрощал положение граждан, у нас не проходит, только вопросы «запретить», «ущемить», «не давать выезжать».

Однако коллеги голосу Шерина не вняли. Законопроект в первом чтении был принят единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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