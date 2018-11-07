«Мусорная» политика в действии: Москве, Петербургу и Севастополю разрешат разбираться с отходами на свое усмотрение

Москву, Санкт-Петербург и Севастополь могут исключить из действия Федерального закона о сборе и захоронении твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект сегодня внесли в Госдуму депутаты-«единороссы» Владимир Ресин, Дмитрий Белик, Ирина Белых, Николай Гончар, Игорь Дивинский и Елена Панина.

Как следует из документа, размещенного на сайте Госдумы, изменения предполагается внести в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», дополнив статью 29.1 положением о городах федерального значения – имеется в виду Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.

Авторы инициативы отметили, что сейчас в трех городах сложилась сложная ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Федеральное законодательство запрещает захоронение отходов в границах населенных пунктов, поэтому оставлять ТКО в Москве, Петербурге и Севастополе невозможно, констатировали депутаты. При этом мусорные полигоны в соседних регионах часто переполнены, и места для новых – там просто нет. «Единственным выходом из сложившейся ситуации является создание современных высокотехнологичных объектов обращения с отходами, – говорится в пояснительной записке к документу. – Однако на реализацию данной задачи от стадии оформления подходящих земельных участков для указанных объектов до их ввода в эксплуатацию потребуется время до 3 лет».

Построить долгосрочный прогноз развития отрасли из-за этого сейчас невозможно, следовательно, не получится и вычислить стоимость услуги по обращению с ТКО регионального оператора, который должен начать работу уже не позднее 1 января 2019 года.

В этой ситуации, как полагают авторы инициативы, нужно наделить три города федерального значения правом до 1 января 2022 года не применять соответствующие положения федерального законодательства, а с мусором там нужно разбираться «в соответствии с планом мероприятий, утвержденным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ – города федерального значения по согласованию с уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти». Плату за вывоз мусора с жителей трех городов авторы предложили брать в составе платы за содержание жилого помещения.

Напомним, Владимир Ресин с 2001 по 2011 год занимал должность первого заместителя мэра Москвы, Дмитрий Белик в 2014 году исполнял обязанности главы администрации Севастополя, Ирина Белых была секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России», после нее это кресло досталось экс-секретарю райкома КПСС Николаю Гончару. Игорь Дивинский с 2011 по 2014 год трудился в качестве вице-губернатора Санкт-Петербурга, а Елена Панина была первым заместителем секретаря московского политсовета «Единой России» сразу после того, как в 2011 году эту должность занял нынешний мэр столицы Сергей Собянин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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