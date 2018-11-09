Запасайтесь противогазами: в Подмосковье произошел пожар в цехе по производству пластмассы

Сегодня в Подмосковье произошёл крупный пожар в цехе по производству пластмассы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о ЧП по адресу Саввинская 12 поступило около 6:50. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что горит кровля цеха на площади 500 квадратных метров. К 8:20 огонь распространился уже на 700 квадратных метров. В 08:38 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В настоящий момент информации о пострадавших нет.

Для тушения привлекалось 64 человек19 единиц техники. В ведомстве просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Стоит отметить, что большинство пластмасс при горении выделяют токсичные вещества: оксид углерода, циан водорода, хлористый водород, акролеин, окислы азота, различные алифатические и ароматические углеводороды и др. Кроме этого, выделяется двуокись углерода, которая при вдыхании способна полностью вытеснить кислород из крови. Вещество всасывается через легкие и накапливается в организме. Доза в 0,3% смертельна для организма, при этом, для такой концентрации достаточно дышать продуктами горения всего полчаса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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