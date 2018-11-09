Стрельба в подмосковном колледже: задержан молодой человек

В подмосковном Ногинске произошло ЧП со стрельбой в местном колледже. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, посторонний молодой человек пришел с пневматическим оружием и выстрелил в воздух после ссоры с охранником.

Инцидент произошел еще накануне, передает РИА «Новости». Молодой человек, который не был учащимся, пытался пройти на территорию учебного заведения – у него возник конфликт с охранником учебного заведения, после чего он выстрелил один раз в воздух, по предварительным данным, из пневматического оружия.

Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

В то же время источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что 27-летний задержанный в момент инцидента был пьян. По его информации, он хотел «пообщаться со своей знакомой».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.18

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