Хакасские последствия: КПРФ хочет наказать рублем отказавшихся от выборов кандидатов

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому снявшийся с выборов без уважительной причины кандидат должен будет возместить все расходы на их проведение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторами документа стали депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым.

Изменения предполагаются в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В качестве примера в пояснительной записке коммунисты привели ситуацию в Хакасии.

Авторы документа предложили ввести требования для кандидатов и выдвинувших их избирательных объединений предоставлять в избиркомы документы, подтверждающие уважительную причину снятия кандидата с выборов. Если же такой причины нет, то все расходы на проведение выборов предложено возложить на самого кандидата или избирательное объединение.

Сейчас в законе таких положений нет, и избиркомам приходится передвигать дату вторых туров выборов либо назначать повторные – а все расходы на это несет бюджет.

«Избирательная кампания по выборам Главы Республики Хакасия 2018 года является ярким примером того, как из-за отсутствия вынуждающих обстоятельств для снятия своих кандидатур, трое кандидатов, последовательно принимавших участие в повторном голосовании, снялись с выборов один за другим, а расходы на организацию переноса выборов для повторного голосования оплачивались за счет средств и без того дефицитного бюджета субъекта Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

Авторы документа напомнили, как за два дня до голосования с выборов снялся действующий на тот момент глава Хакасии Виктор Зимин, однако республиканский избирком «уклонился от истребования возмещения понесенных комиссией расходов с кандидата В.М. Зимина». После этого с выборов снялся кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, а затем – кандидат от «Партии Роста» Александр Мяхар. Ни тот, ни другой, расходы на перенос голосования не возмещали, подчеркнули авторы законопроекта.

Напомним, второй тур выборов в Хакасии назначен на 11 ноября. Участие в них примет еждинственный кандидат – коммунист Валентин Коновалов. Для победы ему требуется набрать 50% плюс один голос избирателей.

Москва, cлужба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.18

В 2018 году в России выявлено в два раза больше допинговых нарушений, чем в прошлом. / Минприроды РФ пробивает бюджет для новых чиновников. / Протест со вскрытием вен: активистка «Другой России» арестована. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»