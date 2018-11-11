Взрыв в Подмосковье: два человека получили ранения

Сегодня в деревне Игнатьево в подмосковном Серпуховском районе произошел взры бытового газа, в результате чего два человека получили ранения.

По информации портала «OKA.FM», в одном из частных домов взорвался газовый баллон. Помощь врачей понадобилась двум людям, находившимся внутри здания. Сотрудники Медицины катастроф доставили пострадавшего мужчину (с ожогами более 50% поверхности тела) в ожоговый центр Подольска. Его состояние оценивается, как тяжелое.

Еще одна женщина скорой помощью госпитализирована в больницу имени Семашко в Серпухов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.11.18

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