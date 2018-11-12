ЧП в московском цирке: детеныш леопарда укусил девочку

В одном из московских цирков произошло ЧП: детеныш леопарда укусил 4-летнюю девочку. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Во данным ведомства, инцидент произошел 8 ноября во время антракта. Во время фотосессии детеныш леопарда прикусил 4-х летнюю девочку. Врачи осмотрели ребенка и диагностировали несколько царапин.

Следователи проводят проверочные мероприятия. В рамках проверки будут опрошены сотрудники и руководство цирка.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.11.18

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