В Подмосковье утонула 2-летняя девочка: возбуждено уголовное дело

В воскресенье в подмосковном Раменском районе произошло ЧП: 2-летняя девочка утонула в бассейне. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ).

Предварительно установлено, что граждане Таджикистана проживали совместно с двумя малолетними детьми на территории базы отдыха. 11 ноября около 15 часов мать отпустила девочку погулять по территории базы вместе со знакомой женщиной. Через некоторое время она вышла проверить ребенка и, увидев женщину, с которой гуляла ее дочь, узнала от нее, что та привела ребенка некоторое время назад к дому и ушла. В ходе поисков родители девочки обнаружили ее в уличном бассейне. Они вытащили ребенка из воды, однако девочка уже не подавала признаков жизни.

К настоящему времени изъята вся хозяйственно-правовая документация, касающаяся деятельности базы отдыха, устанавливаются лица ответственные за технику безопасности, допрашиваются лица, которые также, как и семья погибшей арендуют жилье на территории базы отдыха, устанавливаются их трудовые отношения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.11.18

Строительство и торговля оказались в лидерах теневого рынка обналички в России. / ЧП в московском цирке: детеныш леопарда укусил девочку. / Из-за новых правил регистрации России может не хватить медизделий. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»