Обойдемся без оливок: РАН обозначила перспективы Крыма

Полное открытие Крымского моста приведет к изменению взаимоотношений Крыма с соседними территориями. В этой ситуации властям полуострова, прежде всего, стоит обратить внимание на развитие туризма и сельского хозяйства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сказал глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«В Крыму будет появляться больше туристов. Здесь наука может предложить решения, как будет развиваться турбизнес»,– отметил он.

Что касается сельского хозяйства, то ученые рекомендуют Крыму использовать свои сильные стороны. «Конкурировать в производстве продуктов питания, зерна с Краснодарским краем или Ростовской областью будет очень сложно, – считает президент РАН. – Но у Крыма есть преимущества, связанные с климатом».

В частности, как пояснил Сергеев, речь может идти о рынке семеноводства – например, по его словам, сейчас серьезно обсуждается вопрос о производстве в Крыму семян сахарной свеклы, поскольку вопросы, связанные с обеспечением семенами – один из самых важных для сельскохозяйственной отрасли.

«Есть и другие сложившиеся направления в сельском хозяйстве Крыма, например, производство масличных культур», – отметил Сергеев, напомнив, что в этой сфере Крым в всегда занимал лидирующие позиции: и в советские времена, и уже в украинские годы. Например, это розовое масло, которое использовалось, в том числе, зарубежными специалистами в парфюмерии. Кроме того, в особом внимании нуждаются вопросы, связанные с аквахозяйством, поскольку «и в соленой воде можно эффективно заниматься производством рыбы».

«Есть такие направления, в которых климатические условия Крыма дают преимущества, и это надо использовать», – подчеркнул президент РАН.

В то же время он усомнился в перспективности выращивания в Крыму оливок, пояснив, что эти вопросы сначала должен скрупулезно просчитать крупный бизнес. А вот производство винограда и вина в Крыму вполне перспективно. «Крым всегда был известен производством уникальных сортов винограда и вина», – отметил Сергеев. В то же время виноделие – высокотехнологичная отрасль, и здесь симбиоз науки и производства мог бы дать хорошие результаты.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.11.18

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