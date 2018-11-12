Душил и бил ногами: в Москве мужчина без причины напал на 78-летнюю бабушку

В Москве 33-летний мужчина без причины набросился на 78-летнюю бабушку и попытался задушить ее. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 11 ноября недалеко от жилого дома на улице 7-я Лазенки. Мужчина подошел к 78-летней пенсионерке и беспричинно начал душить ее. Затем он бросил на землю и нанес множественные удары ногами в область головы. После того, как потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться, злоумышленник скрылся.

Женщина была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, лицевого скелета, ушибом головы и другими повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.11.18

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