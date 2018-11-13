В режиме экономии: средний чек в магазине «похудел»

Среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин потратил в октябре 505 рублей, что на 2,7% меньше, чем месяцем ранее. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные очередного исследования холдинга «Ромир».

Социологи отмечают, что в годовом выражении тренд на снижение величины среднего чека сохранился: сравнению с октябрём прошлого года сумма сократилась на 5,1%.

По данным экспертов «Ромир», снижение среднего чека в октябре было отмечено почти во всех федеральных округах за исключением Уральского, где чек прибавил 3,2%. В остальных же регионах динамика изменения среднего чека оказалась отрицательной. На юге страны его величина уменьшилась на 0,4%, на Дальнем Востоке – на 0,9%, на северо-западе – на 1,2%, а в Приволжском округе – на 1,9%. В Сибири средний чек за месяц похудел на 2,8%. Но сильнее всего он сдал позиции в Центральном округе, сократившись сразу на 5,1%.

По оценке экспертов, сокращению размера чека в центре страны, вероятно, способствовало его существенное снижение в Москве. В столице в октябре средний чек сократился на 3,5%, опустившись до 695 рублей с 720 рублей в сентябре. За год же московский чек потерял всего 3 рубля или 0,4%, снизившись с отметки в 698 рублей.

В северной столице средний чек по итогам октября тоже существенно просел, потеряв 3,7% своей сентябрьской стоимости. Таким образом, он опустился до отметки в 643 рубля после 668 месяцем ранее. При этом годовое снижение чека в Питере оказалось куда более существенным, чем в Москве – он потерял 5,4%, опустившись с показателя в 680 рублей.

В остальных городах-миллионниках средний чек также сдал свои позиции в октябре на 2,9%. Таким же оказалось его снижение и в разрезе года. В «полумиллионниках» сокращение чека оказалось ещё более существенным и составило 3,6%, а по сравнению с октябрем прошлого года – снижение составило 7%.

В то же время жители «стотысячников» в октябре единоразово оставляли на кассе на 1,6%, чем в сентябре. Однако относительно октября прошлого года чек в этом типе городов тоже понёс ощутимые потери, похудев на 4,5%.

Если рассматривать динамику среднего чека в различных торговых каналах, то и здесь результаты оказались повсеместно отрицательными. Сильнее всего за месяц величина чека просела в гипермаркетах – на 3,2%, в супермаркетах – 2,7%, а в дискаунтерах – 1,8%. В октябре чек не изменился только в магазинах традиционной торговли. В годовом выражении снижение чека более всего затронуло дискаунтеры, где он сократился сразу на 9,8%. В магазинах, торгующих через прилавок, чек за год потерял 7,5%, в гипермаркетах – 7,4% и в супермаркетах – 5,5%.

Ранее эксперты «Ромир» в обзоре о результатах общей потребительской активности отмечали, что в октябре россияне в попытке борьбы с растущими ценами вернулись к модели интенсивного шопинга. Они вновь начали посещать большее количество магазинов в поисках более дешевых товаров. В итоге каждый раз за единоразовую покупку они платили меньше, но увеличившаяся частота покупок в итоге привела к общему увеличению расходов.

Индекс Среднего чека рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 40 000 покупателей в 220 городах с населением свыше 10 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объём товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат в абсолютном (денежном) и процентном выражении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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