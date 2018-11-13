Россию адаптируют к малой энергетике

Внедрение объектов малой энергетики может существенно облегчить жизнь в отдаленных населенных пунктах. Такое мнение высказал член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, комментируя внесенные правительством РФ на рассмотрение в Госдуму поправки в закон «Об электроэнергетике».

Сенатор от Магаданской области, слова которого цитирует пресс-служба Совета Федерации, обратил внимание, что инициатива Минэнерго РФ призвана стимулировать развитие генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии с установленной мощностью до 15 кВт. Владельцы объектов микрогенерации смогут продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках.

«Россия – страна с большой разницей в экономгеографическом положении субъектов, их потенциале, распределении населения по территории. Система энергетики должна учитывать эти особенности. Где-то нужна серьезная крупная генерация, где-то микроэнергогенерация, домашняя энергетика. Для Дальнего Востока, где низкая плотность населения в силу того, что освоение территорий шло «очаговым» типом и расстояние между населенными пунктами довольно серьезное, это делает дорогой доставку электроэнергии от крупных генерирующих мощностей», – подчеркнул Широков.

По его мнению, если в небольших населенных пунктах появится возможность самим генерировать энергию, то это существенно облегчит жизнь населения.

«Как пример – один населенный пункт Магаданской области. Там прописано пять человек. Закрыть его невозможно без желания жителей. Летом население увеличивается до одиннадцати человек, люди приезжают на охоту и рыбалку. К этому населенному пункту ведет целая линия – 166 опор. Они не около дороги построены, а через сопки. Обслуживание опор ложится в общеэнергетический тариф. Если в таком населенном пункте были бы источники микрогенерации, то многие вопросы были бы сняты. Что касается Дальнего Востока, то подобных ситуаций здесь много, и изменить их вполне реально», – отметил сенатор.

По его оценке, закон рамочный, его действие нужно дополнять подзаконными актами. Необходимо будет четко определить возможности региональных властей в регулировании этих процессов. «Необходимо отечественное оборудование, чтобы микрогенерация стала доступной в обозримой перспективе. Нужно подумать о возможностях защиты нашего рынка и производителя от конкуренции других стран, чтобы дать паузу для собственного развития этого производства. Без компонентной базы нам будет сложно это развивать», – уточнил Широков.

Он полагает, что необходимо обсудить возможность предоставления специальных кредитов по сниженным ставкам на покупку энергооборудования. «А расчет по кредиту, например, может быть осуществлен за счет продажи излишков выработанной электроэнергии. Такие механизмы нам надо разрабатывать. Закон, как только он вступит в действие, позволит серьезно облегчить жизнь многих дальневосточных населенных пунктов, которые в силу разных причин не могут быть подсоединены к объектам крупной генерации. У нас таких тоже много, и они получают энергию за счет использования жидких видов топлива. Это доставка, хранение, и, как следствие удорожание продукта. Кроме высокого тарифа, это еще и вопросы экологии. Микроэнергетика позволит решить эти задачи», – считает сенатор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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