В Подмосковье задержан преступный авторитет «Огонек»

В Подмосковье задержан неоднократно судимый 56-летний так называемый «вор в законе», известный в криминальных кругах как «Огонек». Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, авторитет подозревается в незаконном хранении наркотических средств.

«Огонек» был задержан в результате спецоперации при участии сотрудниками Управления уголовного розыска, 5 батальона 2 полка ДПС «Южный» УГИБДД ГУ МВД России по Московской области и силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром». На автодороге М-7 «Волга» был остановлен автомобиль иностранного производства, в котором в качестве пассажира находился ранее неоднократно судимый мужчина.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 4 граммов», – уточнила Петрова.

В отношении правонарушителя Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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