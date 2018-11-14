ЧП в Подмосковье: подросток обвиняется в сексуальном насилии над первоклассником

В Подмосковье 10-классник надругался над первоклассником прямо в здании школы, причем администрация учебного заведения попыталась скрыть преступление. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело и организованы проверки.

По данным ведомства, ЧП произошло 30 октября. Ученик старших классов совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера. Ребенок рассказал о случившемся матери, она сообщила в администрацию школы. Однако руководство учебного заведения утаило происшествие от правоохранительных органов.

В результате мать потерпевшего самостоятельно написала заявление в правоохранительные органы. В результате возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В настоящее время ребенок опрошен, установлена полная картину произошедшего. Проводятся экспертизы и допросы.

В ходе расследования установлено, что в отношении обвиняемого в феврале 2013 года уже проводилась проверка, но в возбуждении уголовного дела было отказано, так как он еще не достиг возраста наступления уголовной ответственности. В ведомстве выяснили, что ранее подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, но был снят с контроля. В настоящее время устанавливается законность этого решения.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, подозреваемый подросток находился под опекой у родственников, в связи с этим выясняется, насколько полно и своевременно органы опеки и попечительства контролировали эту семью.

Кроме этого, организовано проведение доследственной проверки по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами общеобразовательной школы и иными лицами, отвечающими за вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, своих обязанностей. Предполагается, что будет дана уголовно-правовая оценка тому, что администрация школы не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Стоит отметить, за данное правонарушение подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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