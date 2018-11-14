Дешевые авиаперевозки не нужны: Совет Федерации против иностранных лоукостеров в России

Членам Совета Федерации не понравилась идея допустить на российский рынок пассажирских авиаперевозок иностранных лоукостеров. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», стало известно сегодня на парламентских слушаниях в верхней палате парламента, где обсуждались вопросы реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в РФ.

С предложением допустить на российский рынок иностранные авиакомпании-«лоукостеры» выступил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член общественного Совета Ространснадзора Илья Зотов.

Он предложил чиновникам Минтранса и сенаторам простой путь для снижения цен на авиабилеты за счет роста объема перевозок. «У нас буквально 3% перевозок лоукост, в то время как в Европе и Америке – порядка 45-50%, – напомнил он. – Мы недоиспользуем данный сегмент потому, что тут работает только одна государственная компания. Нам нужно допустить на рынок коммерческих игроков, которые за счет конкуренции снизят стоимость перевозок».

Зотов считает, что в результате выиграет вся отрасль, в том числе пассажиры. «Нужно более активно допускать компании к российскому рынку. Это касается, в том числе, Калининграда и Санкт-Петербурга. У нас в данный момент жесткие законодательные требования для работы иностранных компаний в России. Нужна какая-то программа, чтобы их допускать – если мы не можем это обеспечить сами. Такая мера снизит стоимость перевозки, увеличит количество пассажиров и прибыль аэропортов», – указал он.

Главе комитета СовФеда по экономической политике Дмитрию Мезенцеву предложение не понравилось. «Возвращаете нас в 90-е? – поинтересовался он. – Тогда было сказано, что конкуренция на рынке перевозок обеспечит высокое качество услуги. Скажу вам, совсем недавно компания «ВИМ-Авиа» попала в очень сложное положение, и Валентина Матвиенко персонально занималась поддержкой тех усилий, которые позволили бы нашим туристам вернуться на родную землю. Мы уже прошли тот путь, когда 2-3 самолета на балансе авиакомпании позволяли ей заявлять себя как крупного перевозчика. Но он не показал свою эффективность. Думаю, это не тот путь, который поможет решить проблемы», – заявил сенатор.

В ходе парламентских слушаний представители регионов отмечали, что средств, выделяемых в рамках господдержки аэропортам и авиаперевозчикам, не хватает. В целях получения дополнительного источника финансирования отрасли глава Центра стратегических разработок гражданской авиации Антон Корень предложил ввести в России инфраструктурный сбор с пассажиров, что приведет к повышению цен на авиабилеты.

Москва, Татьяна Дорофеева

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