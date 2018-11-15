14 лет и 2 млн рублей: в Подмосковье закончился суд над извергом, отрубившем жене кисти рук

Житель Подмосковья Дмитрий Грачев, отрубивший жене Маргарите кисти рук, приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в счет компенсации морального вреда с него также решено взыскать 2 млн 35 тысяч рублей.

Установлено, что Грачев на почве ревности придумал план мести своей жене. С первых чисел декабря 2017 года он готовился к совершению преступления: заранее приобрел в строительном магазине пластиковые хомуты и топор, в аптеке – жгуты разных размеров и бинт с йодом, и все это сложил в багажник своей машины.

11 декабря он заблокировал двери в машине, отобрал у жены телефон и вывез ее в лес. Приехав на место преступления, он перевязал руки женщины жгутом, после чего нанес не менее 10 ударов лезвием топора по запястьям и кистям рук.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что 11 ноября 2017 года Грачев уже похищал свою супругу – вывозил ее в лес и угрожал убийством.

Тогда потерпевшая обращалась в полицию, однако 8 декабря участковый уполномоченный отказал в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. В ведомстве посчитали, что это повлияло «на формирование у Грачева чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершение в отношении своей супруги тяжкого преступления». В отношении участкового уполномоченного расследуется уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

Сам Грачев признан виновным по пп. «б, з» ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю органа»), двух эпизодов ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение») и ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийства»). Приговор в законную силу не вступил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.18

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