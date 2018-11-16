ЧП на ювелирном заводе в Москве: убит сотрудник предприятия

В Москве на территории ювелирного завода на Нагатинской улице обнаружен труп сотрудника предприятия. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, на теле 52-летнего мужчины обнаружены множественные ссадины, ушибы и порезы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.11.18

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