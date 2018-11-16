Русский ипотечный банк заявил о кризисе: работать в нормальном режиме не представляется возможным

Русский ипотечный банк (РИБ) сообщил массовом снятии и выводы денежных средств клиентами со своих счетов. В заявлении банка подчеркивается, что в сложившейся ситуации осуществлять операционную деятельность, в том числе с использованием каналов дистанционного обслуживания, в нормальном режиме не представляется возможным.

Причиной сложившейся ситуации в РИБ назвали волну негативных публикаций о банке в Интернете, в том числе в социальных сетях, на различных форумах и анонимных Telegram-каналах.

В сообщении уточняется, что в настоящее время в интернет-банке и мобильном приложении РИБ-мобайл операции в разделе «Платежи и переводы» недоступны. Выписки, отчёты, справки и другие документы для формирования в разделе «Заказать выписку» доступны в штатном режиме. Совершение операций в мобильном приложении РИБ-переводы недоступно.

«Совет директоров и менеджмент Русского Ипотечного Банка в соответствии с нормативными документами и во взаимодействии с Банком России вырабатывают меры для восстановления работоспособности Банка, о чем мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении банка.

РИБ по итогам третьего квартала 2018 года с активами в 13,1 млрд рублей занимал 177-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», а также 115-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей).

Как отмечает «Интерфакс», РИП был дочерним банком Собинбанка (сейчас подконтролен банку «Россия»), в 2009 году и был продан физическим лицам. Банком руководили бывшие акционеры Собинбанка – Сергей Кириленко и Константин Беков. Кириленко теперь ни в списке топ-менеджеров, ни в составе совета директоров РИБ не числится, Беков является председателем правления и членом совета директоров банка.

По данным Банка России, которые приводит «Прайм», на 19 апреля 2018 года акциями банка напрямую владели семь физических лиц и три ООО. Самые крупные доли (по 18,2276%) приходятся на председателя совета директоров банка Владимира Саламандра и Максима Касаткина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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