ЧП в центре Москвы: мужчина прыгнул в реку после нападения на школьницу

В центре Москвы 40-летний мужчина напал на 11-классницу, а потом попытался скрыться и прыгнул в Москву-реку, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, ЧП произошло вечером 17 ноября в Саринском проезде. Мужчина как минимум дважды ударил 17-летнюю девушку по голове, попытался отобрать деньги и мобильный телефон, а затем попытался скрыться и прыгнул в Москву-реку на Краснохолмской набережной.

Сотрудники правоохранительных органов выловили нападавшего из воды. Им оказался неработающий гражданин 1978 года рождения, которого доставили в отдел полиции для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ («Разбой»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.18

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