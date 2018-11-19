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Понедельник, 19 ноября 2018, 11:40 мск

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В «Домодедово» задержано более сотни аквариумных рыбок

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора задержали в аэропорту «Домодедово» партию из 144 декоративных аквариумных рыбок, которые были привезены из Вьетнама. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз в РФ. «Движение груза приостановлено до получения от грузоотправителя дополнительной информации по факту выявленных нарушений и разрешения Россельхознадзора на ввоз», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в случае не предоставления грузоотправителем разрешения Россельхознадзора на ввоз будет оформлен акт о возврате груза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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