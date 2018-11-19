«Дух авантюризма»: в Москве мужчина поджег консьержку, чтобы попасть к любимой

В Москве 38-летний мужчина поджег комнату консьержки в жилом доме. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 17 ноября в подъезде жилого дома на улице Маршала Савицкого. Женщина отказалась пустить в дом мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался попасть к своей девушке. Тогда он заблокировал дверь в коморке консьержки креслом и поджог. В подъезде начался пожар, но женщине удалось выбить дверь и покинуть помещение. В результате произошедшего потерпевшая получила ожоги.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Во время допроса подозреваемый свое поведение объяснить не смог.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.18

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