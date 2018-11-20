«Кризис не для всех». В Госдуме определили, кто богатеет, пока власть отбирает деньги у населения

Коммунисты сравнили бюджетную систему России с Коробочкой – персонажем из поэмы Гоголя «Мертвые души». Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе парламентской десятиминутки на пленарном заседании Госдумы представитель фракции КПРФ Сергей Пантелеев заявил, что правительство намерено «положить в кубышку» весь бюджетный профицит, а деньги на текущие нужды чиновники ищут деньги в карманах у и так уже обнищавшего населения.

«Личная инфляция растет более быстро, чем официальная», – подчеркнул депутат, напомнив, что сахар, в частности, подорожал на 16%, куриное мясо на 12%. «Люди стали экономить на мясе, птице – 31%, отказываются от трат на отдых 21%, и даже урезают траты на лечение – 8%», – констатировал коммунист.

Пантелеев обратил внимание, что средней зарплатой по стране считается сумма в 42 тысячи рублей, однако подавляющее большинство получает гораздо меньше. «Так называемый модальный доход – 19 тысяч рублей, а это более 60% населения», – пояснил он.

Парламентарий отметил, что доходы населения, действительно, повышались с начала года, но это продолжалось недолго: уже в августе было зафиксировано их падение, а в сентябре за чертой бедности проживало 19,3 млн человек. Россия существенно отстает от ведущих стран по уровню зарплат, а повышение МРОТ, запланированное на 2019 год, будет «съедено» ростом цен. «Зато количество долларовых миллионеров выросло на 30%, – уточнил депутат. – Значит, кризис не для всех».

Пантелеев напомнил, что в России сейчас производительность труда ниже, чем в Европе, в полтора раза – а зарплаты ниже среднеевропейских примерно в пять раз. «Почему зарплата топ-менеджера должна быть эффективна на мировом рынке, а зарплата сотрудника – нет?» – возмутился он.

Коммунист подчеркнул, что росту производства будет способствовать рост инвестиций, научно-технический прогресс и вложения в человека – но этого в России пока не наблюдается. «Нужен не прогноз, а планирование социально-экономического развития страны», – заявил он, отметив, что пока политика Центробанка привела только к тому, что главным дефицитом в стране стали деньги, а растет в России небывалыми темпами прибыль банков, а не производственников.

Депутат привел в пример Китай, где правительство прилагало усилия, чтобы повысить потребительский спрос, считая, что это приведет к экономическому росту – в частности, даже зарплата, эквивалентная 50 тысячам рублей в месяц, не облагается подоходным налогом. «А у нас госпожа Набиуллина заявляла, что не верит в экономический рост, основанный на потребительском спросе населения», – отметил парламентарий.

«Всю финансовую прибавку, весь профицит, власть намерена положить в кубышку, параллельно пытаясь найти деньги у населения, – резюмировал Пантелеев. – Любая трата этих средств считается проеданием. Но разве вкладывание в экономику, в промышленность – это проедание? Бюджетная система сегодня напоминает гоголевского персонажа Коробочку – жалуется, что не хватает на хозяйство, а сама прячет кровное по закуткам».

Москва, Татьяна Дорофеева

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