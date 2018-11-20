«Единая Россия» приняла бюджет Пенсионного фонда. Думская оппозиция назвала его порочным

Сегодня нижняя палата парламента в третьем чтении приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР). Как передает корреспондент РИА «Новый День», все три оппозиционные думские фракции отказались голосовать по этому вопросу – в итоге бюджет ПФР приняла фактически одна «Единая Россия». «За» проголосовали 325 депутатов из 430, находившихся в зале, против высказались 22 народных избранника и один воздержался.

Либерал-демократ Ярослав Нилов заявил, что представители его фракции – «противники того, чтобы закрывать глаза и ничего не менять» – депутаты вносили поправки в законопроект, однако они не были поддержаны. В частности, так и не учтены средства на индексации пенсий работающим пенсионерам. «Здесь все три оппозиционные фракции занимают позицию, чтоб вернуть индексацию. Эти люди честно заработали свою пенсию, работодатель исправно платил за них взносы», – подчеркнул Нилов.

Депутат напомнил, что правительство «сегодня выходит с инициативой предоставления льготы по уплате тарифов в ПФР тем или иным структурам». Нилов пояснил, что такие льготы в итоге создают выпадающий доход в ПФР, то есть ту самую «черную дыру», о которой вся страна «очень много слышала этим летом, когда обсуждали пенсионную реформу».

Он сообщил, что фракция ЛДПР не будет голосовать и по вопросам утверждения бюджетов Фонда соцстраха и Фонда медстрахования, поскольку у фракции «остаются к ним вопросы». «Мы их поддерживать также не будем, – сообщил Нилов. – Последние случаи, в том числе, когда ребенку не дали лекарство, свидетельствуют о том, что эта система порочна. Системы пенсионного, социального, медицинского страхования нужно менять. За действующие – мы голосовать не можем».

Коммунист Алексей Куринный со своей стороны подтвердил, что КПРФ также не будет голосовать по данным вопросам. Он отметил, что все три документа оставляют массу вопросов – в частности, повышения пенсий на «тысячу рублей обещанных не получилось – 950-960 реально», отметил он.

Парламентарий также подчеркнул, что государство в очередной раз фактически обмануло работающих пенсионеров, которым ранее обещали проиндексировать пенсии, как только в бюджете будут деньги. Сейчас деньги есть, однако направить их решено было в Фонд национального благосостояния – откуда уже планируется в случае необходимости направить миллиарды рублей в госкорпорации. Кроме того, в ПФР предусмотрены серьезные ассигнования на информатизацию процессов, однако никакого высвобождения рабочей силы или сокращение расходов на содержание зданий так и не предусмотрено.

Несмотря на демарш оппозиции, партия думского большинства спокойно приняла закон о бюджете ПФР.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.11.18

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