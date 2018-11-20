ЧП в Москве: девушке пробили основание черепа во время пластической операции

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении в одной из частных клиник, где во время пластической операции девушке пробили основание черепа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло в одной из частных клиник на юге столицы. Во время операции по коррекции носа девушке было пробито основание черепа, после чего у нее открылось сильное кровотечение. В результате пациентку госпитализировали в городскую больницу. На сегодняшний день девушка находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела планируется допросить сотрудников клиники. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал «Новый День», в апреле 2018 года в частной клинике «Медланж» на севере Москвы после операций скончались две женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело и занялся расследованием аналогичных случаев, произошедших в этом учреждении. Позже стало известно о смерти еще одной пациентки.

В конце июля и начале сентября в столичных клиниках умерло еще две пациентки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.18

Bloomberg: Кремль и Токио близки к «сделке» по Курилам, как никогда ранее. / Эхо Буденновска: задержан террорист из банды Басаева. / Глупые идеи думцев грозят загнать россиян в еще большую бедность. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»