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Среда, 21 ноября 2018, 12:11 мск

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«Мы не пессимисты»: ЦБ РФ не исключил двузначной инфляции

Центробанк рассматривает рисковый сценарий развития российской экономики, при котором возможен рост инфляции до двузначных значений. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме с докладом «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов».

Как отметила глава Центробанка, специалисты рассматривают три прогнозных сценария развития ситуации в 2019-21 годах. Согласно базовому сценарию, в 2020 году цены на нефть снизятся до $55 за баррель, инфляция может возрасти до 5-5,5% в 2019 году, однако уже в 2020 вернуться к уровню около 4%. Причинами такого всплеска могут стать накопленное ослабление рубля и повышение НДС. Рост ВВП в 2019 году может замедлиться до 1,7%, однако уже во втором полугодии тенденция изменится в сторону ускорения роста.

Второй сценарий, предполагающий цены на нефть на уровне $75 за баррель, незначительно отличается от базового, сообщила Набиуллина. Это объясняется действием бюджетного правила, которое позволяет сглаживать влияние на экономику внешней инфраструктуры. При этом сценарии рост ВВП в 2019 году составит 1,5 – 2%.

При третьем, рисковом сценарии, может произойти значительный отток капитала из-за усиления санкций, а цены на нефть упадут до $35 за баррель. «Это не значит, что мы считаем его [рисковый сценарий], вероятным, – подчеркнула Набиуллина. – Но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае».

Глава Центробанка сообщила, что при развитии ситуации по худшему сценарию в 2019 году вероятна рецессия, но после ситуация выправится, начнется рост экономики, и к 2021 году он будет сопоставим с базовым сценарием. «Возможен всплеск инфляции до двузначных значений», – сказала она, заверив, что «у нас есть инструменты, чтобы с этим справиться».

«Мы не пессимисты, мы верим, что страна и экономика способны на большее, и делаем все для того, чтобы это случилось», – подчеркнула глава Центробанка. Она также отметила, что основным условием для экономического роста является стабильность, в том числе и макроэкономическая, в стране. «Но нам необходимо помнить о рисках, чтобы их купировать», – сказала Набиуллина.

Стоит отметить, что накануне мировые цены на нефть вновь обвалились. Стоимость сорта Brent, как и ровно неделю назад, упала почти на 7%, опускаясь в ходе торговой сессии до минимального с прошлого года отметки – $61,71 за баррель.

Москва, Татьяна Дорофеева

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