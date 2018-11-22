ЧП в Подмосковье: застрелен местный предприниматель

В подмосковном Видном преступник обстрелял автомобиль местного предпринимателя, в результате чего бизнесмен погиб. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ).

ЧП произошло накануне. В правоохранительные органы г. Видное поступила информация госпитализации в городскую больницу 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, который при оказании помощи скончался.

Предварительно установлено, что на участке, прилегающем к многоэтажному жилому дому в г. Видное неизвестный произвел несколько выстрелов в потерпевшего. На месте происшествия обнаружены 4 гильзы калибра 9 мм, а также одна пуля.

При осмотре автомобиля предпринимателя были обнаружены 7 сквозных повреждений водительской и левой пассажирской дверей. Потерпевший оказался индивидуальным предпринимателем, проживающим в г. Видное.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы. Назначены судебно-медицинская, судебная генетическая, баллистическая экспертизы. Принимаются меры к установлению и розыску лица, причастного к убийству.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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