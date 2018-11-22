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Четверг, 22 ноября 2018, 12:47 мск

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ЧП в новой Москве: на стройке рухнула труба, один человек погиб

В новой Москве на стройплощадке около станции метро «Саларьево» произошло ЧП, в результате которого один человек погиб и еще двое получили ранения. По данным информагентств, рухнули строительные конструкции.

«Произошло обрушение строительных конструкций, которыми завалило трех рабочих, предварительно, один погиб», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным «МК», рухнула труба, а пострадавшими являются трое рабочих-гастарбайтеров, которые были задействованы на строительстве торгового центра.

РИА «Новости» уточняет, что обрушение произошло в деревне Саларьево поселения Московский на стройплощадке торгового комплекса «Саларис». По данным источников агентства, трое человек оказались под завалами после обрушения конструкций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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