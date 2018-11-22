ЧП в новой Москве: на стройке рухнула труба, один человек погиб

В новой Москве на стройплощадке около станции метро «Саларьево» произошло ЧП, в результате которого один человек погиб и еще двое получили ранения. По данным информагентств, рухнули строительные конструкции.

«Произошло обрушение строительных конструкций, которыми завалило трех рабочих, предварительно, один погиб», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным «МК», рухнула труба, а пострадавшими являются трое рабочих-гастарбайтеров, которые были задействованы на строительстве торгового центра.

РИА «Новости» уточняет, что обрушение произошло в деревне Саларьево поселения Московский на стройплощадке торгового комплекса «Саларис». По данным источников агентства, трое человек оказались под завалами после обрушения конструкций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.18

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