В Москве задержан мужчина за изнасилование собственной дочери, которой не исполнилось 14 лет. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным ведомства, преступление было совершено поздно вечером 21 ноября в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося. Предполагается, что в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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