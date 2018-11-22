Интим с несовершеннолетней: в Москве девочку продали за 650 тысяч рублей

В Москве возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетней девочки в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, за организацию интимных услуг «продавец» получила 650 тысяч рублей.

По данным ведомства, подозреваемая девушка 1996 года рождения, действуя совместно с неустановленными лицами, согласно отведенной ей роли, через мессенджер нашла ранее незнакомую ей несовершеннолетнюю 2003 года рождения. «Вечером 20 ноября 2018 года фигурантка привела на встречу с заказчиком в гостиницу, расположенную по улице 9-я Рота, для оказания последнему услуг интимного характера», – говорится в сообщении.

После знакомства несовершеннолетней с заказчиком, участвовавшего в рамках оперативного эксперимента, подозреваемая получила от последнего вознаграждение 650 тысяч рублей, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе допроса задержанная девушка признала вину в полном объеме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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