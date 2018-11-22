Россия не успевает за IV промышленной революцией: пенсионная реформа «законсервирует» страну

IV промышленная революция больно ударит по отечественной экономике и социальному благополучию жителей России. Как считает программный менеджер по связям со СМИ и правительственными структурами Российского Совета по международным делам (РСМД) Николай Маркоткин, отсутствие реальных шагов государства для адаптации страны к новым требованиям влечет за собой значительные риски. На этом фоне повышение пенсионного возраста в стране может привести к крайне негативным последствиям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на круглом столе в Москве, Маркоткин обратил внимание, что сегодня значительная часть функций человека делегируются искусственному интеллекту, и подчеркнул, что это непосредственно влияет на рынок труда. Он напомнил, что до I промышленной революции более 70% населения было занято в сельском хозяйстве, в то время как сегодня это значение не превышает 5%.

«Мы сейчас находимся в процессе IV промышленной революции, которая характеризуется массовым внедрением кибернетических систем. Это не будущее. Это уже настоящее – развитие био- и нанотехнологий, Интернета, генетики, бытовых устройств, искусственных интеллекта. Все прогнозируют резкое сокращение рабочих мест в связи с автоматизацией», – сказал он.

По его оценке, последствия новой промышленной революции будут сильно отличаться для разных государств. «Развитые страны адаптируются более эффективно, потому что у них уже есть механизмы адаптации, бенефициаром, естественно, станет Китай. А вот для развивающихся стран, скорее всего, последствия будут более тяжелыми, потому что сильно падает необходимость в массовом дешёвом производстве, на котором они зарабатывают», – подчеркнул Маркоткин и добавил, что в результате в целом ряде регионов ожидается рост экономической и социальной напряженности.

Россия в новых реалиях оказывается в сложной ситуации, считает Маркоткин. В комментарии РИА «Новый День» он отметил, что РФ в том ключе сложно отнести к развитым странам.

«Россия в данном случае занимает срединное положение. По некоторым характеристикам мы ближе к развитым странам – по уровню образованности населения, по занятости в промышленности, но, если мы говорим о последствиях промышленной революции, то для нас она окажется тяжелее, чем для развитых стран», – сказал он.

Маркоткин обратил внимание, что российская экономика, особенно в использовании технологий, сильно отстает от других стран. «Мы занимаем одно из последних мест по внедрению промышленных роботов: у нас внедряются единицы, у Китая – тысячи в год. Может произойти такая ситуация, что основная масса нашей промышленности накопит отставание так сильно, что будет проще закрыть старые и создавать автоматизированные заводы. Сейчас у нас есть хорошие образцы заводов, но это то, что осталось от советских годов, и там технологии 30-летней давности», – констатировал он.

Как считает эксперт, в развитии технологий большую роль должно сыграть государство. «Оно играет существенную роль в экономике. Если государство активно займется этой проблемой и начнет активное внедрение технологий, активное стимулирование бизнеса для перехода на автоматизацию, можно нивелировать негативный эффект. Но если это не будет сделано, то, конечно, в определенный момент, это может накопиться и обвалить (экономику)», – считает эксперт.

По его мнению, негативным фактором, который повлияет на технологическое отставание России, может стать решение повысить пенсионный возраст. Он пояснил, что вследствие автоматизации производства и сокращения рабочих мест на трынке труда окажется большое количество специалистов, которые не имеют необходимую квалификацию для работы в новых условиях.

«Автоматизация дает новые возможности продления карьеры человека – ему не нужна физическая сила, как старом станке. Если его вовремя обучить, он действительно сможет работать на новом месте и до 65 лет, пока сохраняет ясность ума», – сказал Маркоткин.

«Другое дело, что это опять же требует продуманной политики. Если мы просто говорим человеку, работай дальше, но ничего не делаем для того, чтобы он приобрел новые навыки, это будет приводить к тому, что этих людей будут стараться уволить пораньше, не дожидаясь так называемого предпенсионного возраста. В результате у нас накопится большая проблема с безработицей среди людей, которые только приближаются к предпенсионному возрасту», – отметил он и подчеркнул, что существующие программы переобучения являются «каплей в море» и продуманной государственной стратегии для решения этого вопроса, очевидно, не разработано.

Москва, Мария Вяткина

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