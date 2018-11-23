В Подмосковье задержанные «воры в законе» Хобот и Салома

В Подмосковье в результате полицейской спецоперации пресечена сходка криминальных авторитетов – задержаны так называемые «воры в законе», известные в преступном мире под прозвищами Хобот и Салома. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что задержание было проведено в одном из кафе в Домодедове, где, по оперативной информации, планировалась «сходка» участников уголовно-преступной среды, занимающихся вопросами распределения сфер влияния на территориях Тульской и Московской областей.

«В результате проведения операции сотрудниками полиции были задержаны пятеро раннее судимых мужчин в возрасте от 32 до 58 лет, двое из которых являются т.н. «ворами в законе», именуемые как «Хобот» и «Салома». При личном досмотре у последнего было обнаружено и изъято вещество коричневого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 30 граммов», – сообщила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причастности участников сходки к совершению преступлений на территории Московской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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