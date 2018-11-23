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Пятница, 23 ноября 2018, 16:28 мск

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В Москве убит таксист: задержан подозреваемый

В Москве совершено убийство водителя такси – по подозрению в совершении преступления задержан его пассажир. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, тело водителя такси с колото-резаным ранением в области сердца было обнаружено 23 ноября возле дома на Угрешской улице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан пассажир такси.

В скором времени он будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, уточнили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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