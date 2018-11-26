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Понедельник, 26 ноября 2018, 13:31 мск

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В московском парке обнаружен расчлененный труп женщины

В московском парке обнаружены фрагменты женского тела, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, страшная находка была обнаружена днем 25 ноября. На вид погибшей женщине – 50-60 лет. В каком именно парке нашли фрагменты ее тела, не уточняется.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление обстоятельств преступления, личности пострадавшей и лиц, причастных к его совершению.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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