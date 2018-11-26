Под кучей мусора: в Подмосковье обнаружен труп женщины со связанными ногами

В подмосковном поселке Жилево городского округа Ступино возле строящегося здания под грудой мусора со связанными скотчем ногами и брючным ремнем на шее, а также резаной раной уха и гематомами на лице обнаружено тело 38-летней женщины. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ведомстве уточнили, что труп был найден в минувшие выходные. Давность наступления смерти женщины – около 7 суток.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к убийству. Назначено проведение судебно-медицинского исследования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.18

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